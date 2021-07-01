نيويورك تايمز: توجيه لائحة اتهام ضريبي للمؤسسة التجارية الخاصة بدونالد ترامب

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بنيويورك قد وجهت لائحة اتهام للمؤسسة التجارية الخاصة بعائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منظمة ترامب ولأحد كبار المسئولين التنفيذيين بها على صلة بتحقيق ضريبي في المزايا الإضافية التي تم توزيعها في الشركة.

وأوضحت الصحيفة، أنه لم تتضح على الفور الاتهامات الموجهة إلى الشركة ومديرها المالي ألين فايسلبيرج، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن لائحة الاتهام بعد ظهر اليوم بعد مثول فايسلبيرج ومحاميى منظمة ترامب أمام المحكمة.

ويدرس المدعون في مكتب مدعي المقاطعة بمانهاتن المكافآت والامتيازات الفاخرة التي حصل عليها فايسلبيرج، بما في ذلك شقة في مانهاتن واستئجار سيارات مرسيسدس بنز ورسوم مدرسة خاصة لواحد على الأقل من أحفاده، وما إذا كان ينبغي دفع ضرائب على هذه المزايا.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتهام يعد تطورا كبيرا في التحقيق الذي يقوده مدعى المقاطعة سيرس فانس، الذي كان يجرى تحقيقا شاملا حول ترامب وتعاملاته التجارية جنبا إلى جنب مع المدعى العام لولاية نيويورك ليتسيا جيمس.

كما اعتبرت الصحيفة أن الاتهامات ستكون ضربة لترامب الذي وصف التحقيق من قبل بأنه اضطهاد سياسي، وعلى الرغم من أنه قد يحشد أنصاره حول فكرة كونه ضحية لما أسماه اضطهاد، فإن الدفاع عن شركته فى اتهامات جنائية يمكن أن يكون إلهاء مكلفا مع بحثه إمكانية الترشح مجددا للرئاسة الولايات المتحدة.

كما أن الاتهام يزيد الضغوط التى وضعها المدعون على فيسلبيرج على مدار أشهر للانقلاب على ترامب والتعاون مع تحقيقهم المستمر، وعلى مدار نصف قرن من العمل مع مؤسسة عمل ترامب، نجا فيسلبيرج وازدهر من خلال توقع إملاءات رئيسه وتنفيذها في مهمة حماسية لحماية النتيجة النهائية.