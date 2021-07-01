الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تشدد قيود مكافحة «كورونا» وسط مخاوف من كارثة وبائية

كورونا
كورونا

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إن إندونيسيا سوف تفرض قيودا أكثر صرامة مطلع الأسبوع المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا، وسط زيادة في الحالات الجديدة تسببت في إجهاد النظام الصحي في البلاد.
وأشار جوكو إلى أن التدابير الجديدة سوف تطبق في الفترة من 3 إلى 20 يوليو في جزيرتي جاوة وبالي المكتظتين بالسكان.

كما قال جوكو في تصريحات نقلها التليفزيون: "لقد أجبرنا الوضع على اتخاذ تدابير أكثر صرامة حتى نتمكن من وقف انتشار كوفيد19-"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق اليوم.
كما يجب إغلاق المدارس ومراكز التسوق والمتنزهات ومراكز الترفيه، مع السماح للمطاعم بتقديم الوجبات السريعة والتوصيل فقط.

ويُسمح لمحلات البقالة بالعمل فقط حتى الساعة الثامنة مساء بقدرة 50% فقط من عملها.

وحذر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أمس الأول الثلاثاء من أن إندونيسيا على شفا كارثة بسبب كورونا، وسط انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى بها.
وسجلت إندونيسيا أكثر من 20 ألف حالة يوميا هذا الأسبوع، ما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 2.2 مليون حالة، كما سجلت البلاد أكثر من 58 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس حتى الآن.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

فيروس كورونا كورونا كوفيد اللقاح الرئيس الأندونيسي

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وائل لطفي

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