لمن يريد زيارته.. تعرف على مواعيد معرض القاهرة للكتاب

يستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب زواره، حيث يفتح معرض الكتاب 2021 أبوابه للجمهور مجانا فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حتى 15 يوليو الحالى، تحت شعار "فى القراءة حياة"، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث يفتح أبوابه فى ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 10 مساء، وتسهيلا على زوار المعرض تم وضع خرائط بأماكن دور النشر فى واجهة كل قاعة.

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدورته الـ52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية ويعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشر عربيا وأجنبيا من 25 دولة، وتشهد الدورة إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها مصرياً، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التى سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتحا فعاليات الدورة الـ52، من معرض القاهرة الدولى للكتاب، أمس الأربعاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن معرض هذا العام فى ظل هذه الظروف الاستثنائية هو أكبر تجمع فعلى للناشرين على مستوى العالم؛ وتتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، كما سيتم تخصيص ركن خاص سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضى موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما ان حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.