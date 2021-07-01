كوريا تقر قانونًا لتعويض الشركات المتضررة من قيود كورونا

صدق البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الخميس، على مسودة قانون معدلة تمكن الحكومة من تقديم تعويض مالي لأصحاب الشركات الصغيرة التي تضررت من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الجلسة العامة للبرلمان مررت التعديل المقترح على قانون حماية ودعم الشركات الصغيرة، ما يتيح للحكومة تعويض الشركات الصغيرة عن الخسائر التي تكبدتها بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقدر وزير الشركات الناشئة كوون شيل سيونج، خلال جلسة برلمانية، أمس الأربعاء، أن إجمالي خسائر الشركات الصغيرة العام الماضي بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا بلغ 3 تريليونات وون ( 2.6 مليار دولار).

وفي سياق متصل، قررت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، الحفاظ على حظر التجمعات الخاصة لـ5 أشخاص أو أكثر لمدة أسبوع آخر، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" بأن ذلك جاء خلال اجتماع طارئ لتدابير الحجر الصحي بمشاركة عمدة سول أوه سيه-هون و25 رئيسًا من مكاتب المنطقة الإدارية، حيث كان من المقرر أن يطبق المستوى 2 على العاصمة سول بموجب مخطط التباعد الاجتماعي الجديد المتكون من 4 مستويات، وبهذا، يتم السماح للتجمعات الخاصة حتى 4 أشخاص فقط في العاصمة سول.

وبموجب مخطط التباعد الاجتماعي الجديد، يُسمح للتجمعات الخاصة حتى 6 أشخاص ابتداء من اليوم الخميس، ويتم رفع سقف عدد المشاركين في التجمعات الخاصة في سول والمدن المجاورة لها تحت المستوى 2 إلى 6 أشخاص حتى يوم 14 يوليو خلال الفترة الانتقالية، ثم سيتم توسيعه إلى 8 أشخاص.