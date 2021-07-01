تباين مؤشرات البورصة بالربع الثانى.. و"EGX70" يقفز 17.9% في 3 أشهر

سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، أرباحا بلغت قيمتها نحو 16 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.

وأظهرت حركة المؤشرات خلال النصف الأول من العام الجاري، تباينًا واضحًا في الأداء بين المؤشرات الرئيسية التي شهدت تراجعات حادة، مقابل ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات الثانوية ، حيث هبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 5.4 %، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، فيما نجح المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" الذي يقيس أداء حركة الأسهم الصغيرة والمتوسط، في الارتفاع بنسبة بلغت 8.2%.

على صعيد متصل، تباين أداء مؤشرات السوق خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة تباين أداء تحركات المستثمرين من الجنسيات المختلفة والمقسمة بين المصريين والعرب والأجانب ، حيث اتجه العرب والمصريون نحو الشراء، تلك التي قابلتها عمليات بيع موسعة من قبل المستثمرين الأجانب .

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس30"، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 2.95% ، ليصل إلى مستوى 10256 نقطة ، فيما قفز المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الاوزان" الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 17.97% ليصل إلى مستوى 2323 نقطة ، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان " بنسبة بلغت 12.65%، ليصل إلى مستوى 3278 نقطة.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات جلسة أمس الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.