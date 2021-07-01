لليوم الثامن على التوالي.. فيلم «مش أنا» لـ تامر حسني يتصدر إيرادات دور العرض

واصل الفنان تامر حسني تصدره للإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري لليوم الثامن على التوالي، من خلال فيلم "مش أنا"، أحدث أعماله بالسينما المصرية، والذي كان قد تقرر تأجيله خلال الفترة الماضية حتى اختار الأسبوع الماضي لإطلاقه بالسينما لينافس بالسينمات قبل موسم عيد الأضحى بأسابيع.

وحقق فيلم “مش أنا” من بطولة الفنان تامر حسني خلال 8 أيام من عرضه بالسينمات، 10 ملايين جنيه و250 ألفا، ليقف على صدارة الترتيب وبفارق كبير عن كل منافسيه في السوق.

وينتظر تامر حسني موسم عيد الأضحى القادم لزيادة حيلة الأغيرادات خاصة أن المنافسة ستكون قوية للغاية بسبب تواجد مجموعة من الأفلام الضخمة والمهمة.

أحداث فيلم مش أنا بطولة تامر حسني

تدور قصة وأحداث فيلم مش أنا بطولة تامر حسني حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني باسم "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، وتشهد أحداث الفيلم ارتباطا كبير وحرصا ملحوظا منه على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني في معظم مشاهد الفيلم الجديد وهى نفس أحداث الفيلم الأجنبي "idle hands" الذي صدر عام 1999، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والرعب والإثارة.

أبطال فيلم “مش أنا” للنجم تامر حسني

فيلم مش أنا يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجوار الفنان تامر حسني منهم الفنانة حلا شيحة التي صورت الفيلم وأعلنت انتهاء علاقتها به لظروف أسرية بعد زيجتها الأخيرة، بالغضافة إلى مشاركات مميزة من قبل النجم ماجد الكدواني، والفنانة القديرة سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهري وفايز المالكي وعدد من نجوم وضيوف الشرف منهم الفنان محمد عبد الرحمن توتا والفنان إياد نصار وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر حسني بمشاركة سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي ويعرض بعدد كبير من السينيمات.