الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

متحف الطفل يحتفل غدًا باليوم الدولي للتعاون

متحف الطفل
متحف الطفل

تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى، يومًا ترفيهيًا للأطفال تدور فعالياته حول العمل الجماعى والتعاون فى تنفيذ العديد من البرامج  وورش العمل، والذى يأتى مواكبا لاحتفالات العالم باليوم الدولى للتعاون، يقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "معاً لإعادة البناء بشكل أفضل". 

يقول الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" إن الاحتفال تشهده حديقة المركز بمصرالجديدة غدا الجمعة، من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساءً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يشمل عدد من الأنشطة والورش الفنية والألعاب التفاعلية التي يتعاون فيها كل المشاركين من أطفال وكبار وشباب بهدف تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة بين الجميع.

من جانبها قالت سهام الجوهرى ، نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان اليوم الدولي للتعاون  هو إحتفال سنوي شرعت الأمم المتحدة بالإحتفال به منذ عام 1995  بهدف إذكاء الوعي بالتعاونيات، وتأكيد ذلك من خلال إبراز مساهماتها في حل المشاكل الرئيسية التي تتصدى الأمم المتحدة لحلها، ولتعزيز الشراكات ولتوسيعها.

ونجحت مكتبة مصر الجديدة، إحدى مؤسسات جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى من الوصول إلى التصفيات النهائية من المشروع الوطني للقراءة الذى انطلق تحت شعار «مصر بألوان المعرفة»، ويهـدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القـراءة الوظيفية الإبداعية الناقـدة التي تمكنهم، من تحصيل المعرفة وتطبيقـها وإنتاج الجديد منهـا، وصـولاً لمجتمع يتعلم و يفكر ويبتكر.

وهـو مـا يتسق مع رؤية مصر 2030، بمشاركة 3 ملايين و500 ألف طالب من مختلف المحافظات، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية  وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة البحث العلمي بالإمارات وفرعها في القاهرة. ويقدم المشروع مجموعة من الجوائز والمكافآت للفائزين، تبلغ مليون جنيه للفائز الأول في كل منافسة.

معا لإعادة البناء بشكل أفضل اليوم الدولى للتعاون جمعية مصر الجديدة متحف الطفل الدكتور نبيل حلمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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