الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

النائبة التونسية عبير موسى تتصدر «ترند تويتر» بعد الاعتداء عليها في البرلمان

عبير موسى
عبير موسى

تصدرت النائبة التونسية عبير موسى رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، "ترند تويتر" بعدما تعرضت للاعتداء من النائب المستقل فى البرلمان التونسي الصبحى صمارة المقرب من حركة النهضة.

 

 
وظهر النائب التونسي الصبحى صمارة وهو يصفع النائبة عبير موسى عدة مرات قبل أن يتدخل عدد من النواب التونسيين ويمنعونه من مواصلة تصرفاته.

وعلق رواد موقع تويتر على الواقعة قائلين"‏فيديو عنيف صادم ومقزز لنائب في مجلس نواب الشعب التونسي يعتدي على ‎عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بلكمتين تحت قبة البرلمان، مقرف ما اقترفه هذا "الإنسان" المدعو الصحبي سمارة لا يمكن لعاقل قبوله".


وغرد آخر:"‏‎عبير موسي  المراءة التي هزت عرش الإخوان المسلمين، في تونس بطلة بالف رجال اخونجي ".


وقالت منى عبد الوهاب:" ‏المرأة ألتي هزت عرش الاخوان في تونس عبير موسي "، وعلق علي المالكي:" ‏لن استغرب ما فعله هذا البلطجي "الاخونجي" النائب في البرلمان التونسي عندما اعتدى على النائبة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بلكمتين تحت قبة البرلمان،هكذا هوا حكم حزب الاخوان الإرهابي بلطجة وارهاب .عزائنا هوا ان يقتلع الشعب التونسي حزب الاخوان الإرهابي من مفاصل حكومته".

وكانت النائبة عبير موسى قد أعلنت اعتصامها اعتراضا على مناقشة مزمعة لاتفاقية تم إبرامها بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية فى تونس.


- من هي عبير موسى؟
عبير موسى ولدت في 15 مارس 1975، وهى محامية وسياسية تونسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر، حصلت على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، في 12 يناير 2010 تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي، في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسي رئيسا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر، حصلت عبير موسى على وسام الجمهورية.

واتهمت النائبة عبير موسى في لقاءات صحفية سابقة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بتسهيل عملية تصفيتها جسديا واغتيالها بطريقة أو أخرى، وأضافت عبير موسى أن رئيس البرلمان أعطى تعليمات بعدم دخول المرافقة الأمنية معها إلى قاعة البرلمان، وأن هذا الإجراء يستهدف أن تكون بمعزل عن الحراسة الأمنية، "ما يعنى تسهيل أى عملية اعتداء وتصفيتى جسديا"، وفق قولها.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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