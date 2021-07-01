1037 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الخميس، تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1037 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد المرة الأولى منذ 25 يونيو الماضي تتجاوز فيها حصيلة الإصابات ألف حالة إصابة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 958 ألفًا و408 حالات.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 22 ألفًا و321 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.