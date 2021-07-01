كيف تحجز «تذكرتك» في معرض الكتاب؟

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه اليوم الخميس 1 يوليو أمام الجمهور مع إتاحة الحجز الإلكتروني لأول مرة مجاناً.

وترصد «الدستور» خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب:

1. فتح الرابط الخاص بالموقع وهو http://%20www.cairobookfair.gebo.gov.eg/

2. اضغط على خيار «احجز تذكرتك».

3. لا بد من إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع» للحصول على تذكرة الزيارة.

4. بعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.