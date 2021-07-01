الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيف تحجز «تذكرتك» في معرض الكتاب؟

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه اليوم الخميس 1 يوليو أمام الجمهور مع إتاحة الحجز الإلكتروني لأول مرة مجاناً. 

وترصد «الدستور» خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب:

1. فتح الرابط الخاص بالموقع وهو http://%20www.cairobookfair.gebo.gov.eg/

2. اضغط على خيار «احجز تذكرتك».

3. لا بد من إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع» للحصول على تذكرة الزيارة.

4. بعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

 

أمن على بيان عرض زيارة حجز بعد بوابة شخصية اليوم الجنس خلال عمل إمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

«المالية»: الاقتصاد المصرى ثاني أكبر الاقتصادات عربيًا خلال عام 2020

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021.. عيار 21 يرتفع

حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة.. وموعد انكسار الموجة الحارة

بسبب خلاف على «الخردة».. عامل يذبح زوج شقيقته بالسكين في الفيوم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 1-7-2021

حقيقة نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى الكاميرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى