الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معرض لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مخفضة في «الزيتون»

معرض
معرض

ينظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع حزب «مستقبل وطن» معرض مستلزمات العيد لأهالي محافظة القاهرة.

يفتتح المعرض اليوم الخميس ويستمر حتى الثالث من يوليو بمنطقة الزيتون (شارع العزيز بالله بجوار جامع العزيز بالله) مِن العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات مع مختلف جهات الدولة ومؤسساتها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقديم الخدمات المالية والتسويقية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم.

ويشارك في المعرض العشرات من المشروعات المتميزة الممولة من الجهاز والتي تتمتع منتجاتهم بالجودة العالية.

وتشمل المنتجات المعروضة المنتجات الجلدية والمفروشات والمنتجات الغذائية والملابس واحتياجات المنزل والديكور والهدايا ولعب الأطفال والمنتجات اليدوية مما يتيح للأسر والأهالى توفير احتياجاتهم المختلفة بأسعار مخفضة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهاز وحزب «مستقبل وطن» لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات وفتح منافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

المستهلكون المواطنون الأضحى القطاعات المشروعات معرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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