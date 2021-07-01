الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5 مصابين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين “تمناية” وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوى الكيلو ١٢٤ اتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد ياسر طوسون المقرحي مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، ملاكى و"تمناية"، بالطريقة الصحراوى عند الكيلو 134 اتجاه الإسكندرية دائرة المركز، وإصابة 5 أشخاص.

وبالانتقال وبالفحص تبين إصابة كل من: محمد صالح محمد ١٦ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسعد عبد الله سعد ٢٦ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلى أنور عبد الحميد ٢٢ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويونس فتحى عبد الشافي ٣٧ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأيمن محمد عبد الرازق ٣٩ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.

وتم نقلهم لمستشفى وادى النطرون العام  وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

البحيرة الإسكندرية حادث تصادم مركز شرطة أبو المطامير الطريق الصحراوي

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وائل لطفي

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