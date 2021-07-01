أنت تسأل و«التعليم» تجيب.. 6 تنبيهات هامة لطلاب الثانوية وتحذير من «البرشام»

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استفسارات بعض أولياء الأمور عبر «جروبات واتساب» حول القرارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 10 يوليو، وجاءت الإجابات كالتالي.

1- بشأن الملاحظات المسموح بها في الكتاب المدرسي اثناء امتحان الثانوية العامة في 10 يوليو أوضحت الوزارة:" أن ملاحظات الطالب أثناء المذاكرة وليس نقل مراجع وكتب أخرى وتدريبات وحلولها مثل “البرشام”، ولن ينفع كل هذا مع من لم يذاكر جيدا وبالتالي لا داعي لتعقيد ما هو واضح وسهل".



2- بشأن المطالبات بتنسيق مختلف بين دفعات الثانوية العامة ودفعات الثانوية القديمة آلتي قامت بتقسيم العام الدراسي، أكد الوزارة على رفض المجلس الأعلى للجامعات لهذه المطالبات.



3- بشأن الامتحان الموحد ومخاوف أولياء الأمور منه، أوضحت أنه موحد لكل شعبة (علمي لوحدها ، أدبي لوحدها) وكلّ في أيامه حسب الجداول المعلنة من قبل، نموذج موحد لكل شعبة ولكن بترتيب مختلف للأسئلة.



4- بشأن تسجيل الغياب على "التابلت" واصطحابه للجنة خلال امتحانات الثانوية العامة الأساسية في 10 يوليو، قالت الوزارة" التسجيل اختياري ولكن الأفضل هو تسجيل الحضور إلكترونيا وفي حالة عدم وجود التابلت سيكون تسجيل الحضور ورقيا من خلال لجنة الامتحان."



5- بشأن كتابة ملاحظات أو أي شيء على ورقة الأسئلة خلال الامتحانات، فمسموح به ولكن لن يعتد بأية كتابات عليها في التصحيح ، والتصحيح فقط لـ "البابل شيت".



6- بشأن تسليم "بوكليت" الأسئلة مع "البابل شيت"، أكدت الوزارة أنه إجباريا سيقوم الطالب بتسليم ورقتي الأسئلة والإجابة معا للملاحظ.

- إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع



في سياق منفصل أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، يوم السبت الموافق 3/7/2021، عبر الرابط التالي: http://moe.gov.eg

جدير بالذكر أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، ستكون على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه للسيد رئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر)، وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحة (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة ، بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.