فى ذكرى وفاته.. ما لا تعرفه عن الفنان عزت أبو عوف

يوافق اليوم الخميس 1 يوليو ذكرى وفاة الجنتلمان عزت أبو عوف، حيث توفي في مثل هذا اليوم عام 2010، وترصد "الدستور" أبرز المعومات عنه.

- هو ممثل وموسيقار مصري، ولد في القاهرة، وتخرج من كلية الطب.

-كانت بدايته الفنية عندما أصبح عضوًا في فرقة "بلاك كوتس"، وكانت فرقة شهيرة وقتها لكن تم حلها.

-أسس مع شقيقاته الأربعة فرقة "الفور إم" التي ساهمت في شهرته، وحققت الفرقة نجاحًا باهرًا في عقد الثمانينات من القرن العشرين، وقدم الألحان والموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية.

-اتجه عام 1992 للتمثيل، وكان أول عمل له أيس كريم في جليم، وتوالت بعد ذلك أعماله السينمائية والتلفزيونية وكان آخرها مسلسل "ظل الرئيس" عام 2017.

-شارك أيضًا في تقديم برامج تلفزيونية، منها برنامج المسابقات هرم الأحلام، وبرنامج القاهرة اليوم، كان أيضًا رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 2008، وقدم دورًا بارزًا في استكمال دورات المهرجان التي كانت مهددة بالتوقف بسبب الأحداث السياسية في مصر.

-ينتمي عزت أبو عوف إلى عائلة فنية بامتياز، فهو ابن الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف، ووالدته المخرجة مريم أبو عوف، وشقيق الممثلة مها أبو عوف.

-تعرض لأزمات نفسية وصحية عقب وفاة زوجته فاتيما عام 2015، وتأثرت صحته بشدة، وتعرض لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل لوحدة العناية المركزة في المستشفى عدة مرات، قبل أن توافيه المنية في شهر يوليو 2019.

-توفي في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019 عن 71 عامًا، بعد صراع مع المرض متأثرًا بوفاة زوجته فاتيما.