17 معلومة هامة عن معرض القاهرة الدولى للكتاب

يستعد معرض الكتاب الدولي لفتح أبوابه، اليوم الخميس، الموافق ١ يوليو لاستقبال الجمهور، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن معرض الكتاب والأجنحة التي يمكن زيارتها.



- الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

- يحتوي المعرض علي مبادرة " ثقافتك كتابك" تضم مئات العناوين من دور النشر لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيهًا، لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب.

- مشاركة 1218 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 25 دولة.

- يوجد جناح خاص بالهيئات التابعة لوزارة الثقافة، والتي شملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي لثقافة الطفل، وأكاديمية الفنون، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية.

- جناح جمهورية صربيا و جناح الشقيقة ليبيا.

- جناح وزارة التربية والتعليم، والذي يضم عرضًا عن التحول الرقمي لمنظومة التعليم المصرية.

- جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث شرح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، عرضًا حول جهود المركز، والأنشطة، والإصدارات الخاصة به، والتي تُسهم في دعم صانع القرار والمسئولين وتمدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة.

- جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب، والذي يضم استعراضا للبوابة الإلكترونية التي تم تجهيزها لحجز التذاكر، كما أنها تتيح لأي زائر من خارج المعرض تفقد أجنحته، والتجول بأرجائه "افتراضيا".

- جناح إصدارات كتاب الطفل، والمؤسسات الصحفية القومية، وهيئة الشارقة للكتاب.

- مبادرة "ثقافتك كتابك"، التي يتم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع ١١ ناشرًا، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب ٢٠ جنيهاً؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة.



- تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

- والمبادرة بها أول معرض كتاب افتراضي موازٍ بتقنية "D 3"، كما سيتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.



-حجز تذاكر المعرض والحصول عليها سيكون بالمجان هذا العام، مع الحرص على زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.



-إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة.



- إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق "الواتس آب".



- تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها؛ حرصاً على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدٍ أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

- المعرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحًا، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.