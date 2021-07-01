الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يعلن إسقاط طائرتين تابعتين لميليشيات الحوثى غرب مأرب

الحوثى
الحوثى

تمكن الجيش اليمني، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين لميليشيات الحوثي في صرواح غرب مأرب.

 ووفقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين أثناء تحليقهما في أجواء جبهة صرواح، باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان.

يأتي ذلك غداة إسقاط قوات الجيش اليمني، طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب.

يأتي هذا فيما ا كد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أنه على المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل السياسي في اليمن بوضوح واتخاذ مواقف حازمة، مشيرًا إلى استمرار استخدام لغة سياسية واتهامات مفتوحة لن تجدي في دفع الحوثيين باتجاه القبول بالسلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية ، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، على ضوء التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن واستمرار التعنت الحوثي، واستعراض الجوانب الاقتصادية والاحتياجات المطلوبة لدعم الحكومة اليمنية ووضع خزان صافر النفطي. 

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، واستهدافه للمدنيين والمناطق السكنية، وكذا دول الجوار في سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه الميليشيات تجاه السلام، موضحًا التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية والجهود المبذولة لتجاوزها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، والخطط التي تسعى إلى تنفيذها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأكد الحرص على إنجاح المسار السياسي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، لافتا إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وما تبذله الحكومة من جهود للقيام بمسئولياتها رغم تعقيدات الظروف الراهنة، والدور المطلوب من الأصدقاء الأوروبيين لدعم هذه الجهود.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة عازمة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار وأهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب، بما يحقق الأثر في توفير فرص عمل خاصة للشباب، مشيرًا إلى أن الانهيار الاقتصادي عامل رئيسي في استمرار الحرب.

الجيش اليمني طائرتين مسيرتين مفخختين ميليشيات الحوثي مدينة مأرب اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

حقيقة نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى الكاميرون

تعرف على سعر الجنيه السودانى اليوم الخميس 1 يوليو 2021

«القوى العاملة» تكشف حقيقة الاتصال بالمواطنين لتحديث بياناتهم فى منحة العمالة غير المنتظمة

عودة حركة قطارات الوجه القبلى لطبيعتها بعد تصاعد أدخنة بقطار بمحطة الحوامدية

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

«الميت الحى».. «عم سلامة» ذهب لصرف معاشه فاكتشف «وفاته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى

ملك الأردن يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الاعتداءات على فلسطين