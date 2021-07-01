أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 1-7-2021

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض اليوم الخميس 1-7-2021، والتي تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويرتفع سعر الدواجن والبيضمن وقت لآخر، واستقرت الأسعار اليوم الخميس، وفقا لعملية الطلب والعرض للدواجن.

تعرف على أسعار بورصة الدواجن في مصر

35 إلى 38 جنيهًا سعر الدواجن البلدي للكيلو.

27 إلى 29 جنيهًا سعر الدواجن البيضاء للكيلو.

20 الى 23 جنيهًا سعر الدواجن الأمهات للكيلو.

27 جنيهًا إلى 30 جنيهًا سعر الدواجن الساسو للكيلو.

42 إلى 45 جنيهًا سعر الرومي البرونزي للكيلو.

40 إلى 45 جنيهًا سعر الرومي الأبيض للكيلو.

45 إلى 47 جنيهًا سعر البط المسكوفي للكيلو.

40 إلى 43 جنيهًا سعر البط المولار للكيلو.

82 جنيها سعر البانيه للكيلو.

72 جنيهًا سعر الشيش للكيلو.

43 جنيهًا سعر الصدور بالعظام للكيلو.

43 جنيهًا سعر الدبابيس للكيلو.

40 جنيهًاسعر الورااك للكيلو.

39 جنيهًا سعر الكبد والقوانص للكيلو.

45 جنيهًا سعر كبد الدجاج للكيلو.

تعرف على أسعار الكتكوت:



سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 7 إلى 9 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 6 إلى 8 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 4إلى 5 جنيهات.

تعرف على أسعار البيض:



سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 28 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 28 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 29 إلى 35 جنيها.

ويحرص كثير من المواطنين على شراء الدواجن باعتبارها من الوجبات الصحية والخفيفة، ويفضلها العديد من المواطنين، ويساهم الطقس شديد الحرارة والتقلبات الجوية في نفوق الدواجن، وارتفاع أسعارها.