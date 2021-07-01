مدينة أمريكية تُلزم مالكى السلاح بتغطية تكاليف خسائر حوادث إطلاق نار

مرر مجلس مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مرسومًا يُلزم مالكي السلاح في المدينة بتعويض دافعي الضرائب عن خسائر وتكاليف أي عنف أو حوادث بسبب إطلاق النار، لتكون المدينة الأمريكية الأولى التي تتخذ إجراءً حاسمًا للحد من عنف الأسلحة.



وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكلز" الأمريكية، أن المجلس صوت بالإجماع على مراسيم تُلزم كل حاملي الأسلحة بشراء تأمين تغطية مسئولية لكل سلاح لديهم، كما تُجبرهم على دفع تعويض مالي لدافعي الضرائب في المدينة عن حالات الطوارئ الطبية والأمنية التي يتم إطلاقها في أعقاب كل حادث إطلاق نار نتج عنه إصابات وقتلى.

ومن جانبه، أشاد سام ليكاردو، عمدة سان خوسيه، بالإجراءات الرائدة التي اتخذها المجلس، قائلًا إن مالكي السلاح الذين لن يلتزموا بالقواعد الجديدة لا ينبغي عليهم امتلاك أسلحة، مضيفًا: "لن ننهي عنف الأسلحة بالسحر، لكننا سنتوقف عن دفع تكاليفه".



وأكدت الصحيفة، أن قرارات مجلس سان خوسيه سيتم الطعن فيها من جانب المدافعين عن حقوق امتلاك السلاح، مشيرة إلى أن اتحاد سياسة الأسلحة بالفعل صرح بأن قرارات سان خوسيه تنتهك الحق الدستوري في امتلاك الأسلحة النارية.



يذكر أن لقي شخص مصرعه، وأُصِيب ستة آخرين، جراء إطلاق نار في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وذكرت إدارة شرطة أوكلاند -في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن هناك خمسة ضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عامًا، بالإضافة إلى امرأتين بالغتين، سارت إحداهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابة بطلق ناري.



وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا الرجال -يبلغ من العمر 22 عامًا من مدينة سان فرانسيسكو- أُعلن عن وفاته في المستشفى، لكنها أشارت إلى أن الستة الآخرين في حالة مستقرة.



وبعد وقوع إطلاق النار، أفادت الشرطة بأنه تم إلقاء القبض على رجلين مسلحين شوهدا وهما يفران من المنطقة، ولم يذكر المسؤولون أي معلومات عن أي من المشتبه بهما.