«أبل» تلزم بعض موظفيها بتركيب كاميرات لوقف التسريبات حول إصداراتها الجديدة

ذكرت تقارير صحفية، أن شركة "أبل" الأمريكية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات ومنتجات برامج الحاسوب، ألزمت بعض موظفيها بارتداء كاميرات على أجسامهم أثناء ساعات العمل الخاصة بهم لمنع حدوث تسريبات بشأن منتجاتها وإصداراتها الجديدة.

وأكد موقع "جادجيتس 360" الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتى عقب قيام إحدى موظفي الشركة، والذي عمل لديها لأكثر من عقد كامل بتسريب معلومات تجارية سرية للإعلام في مقابل الحصول على تغطية مالية لمشروع ناشئ لاستثمار أمواله.

وأضاف الموقع، أن قرار الشركة باختيار بعض موظفيها يرجع إلى رغبتها في منع أي تسريبات خاصة بمنتجاتها الجديدة من "الآيفون" و "الاير بودز" والأيباد واللاب توب.



وأوضحت التقارير، أن هذه القواعد الجديدة للعمل في مقر شركة أبل لا يشمل جميع الموظفين، إلا أنها لم تحدد نوعيه هؤلاء الموظفين المطالبين بهذا الأجراء الجديد.

يشار إلى أن الإصدار الجديد من الهواتف المحمولة، والذي يحمل اسم "أيفون 13" يتوقع أن يصدر في شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى أن هذه الإصدارات الجديدة تعرضت بالفعل للتسريب حول نوعية الموديلات وهي "أيفون ميني" و"أيفون 13" و"أيفون 13 برو" و"أيفون برو ماكس"، وتصل السعة التخزينية لهذه الهواتف الجديدة إلى تيرا بايت، بالإضافة إلى تكنولوجيا استشعار عن بعد عن طريق الضوء.

كما تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل إطلاق موسمًا جديدًا من برنامج تدريبات اللياقة البدنية تايم تو ووك ، الذي يعتمد على مشاركة شخصيات شهيرة، خلال الأسبوع الحالي عبر تطبيق اللياقة البدنية لأجهزة آبل الذكية المعروف باسم آبل فيتنس بلس.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى آن آبل ستطلق الحلقات الجديدة من سلسلة برامج اللياقة البدنية المسموعة تايم تو ووك . كان الموسم الأول من هذه الحلقات والتي قدمها نجوم مثل دولي بارتون ودرايموند جرين نجم دوري كرة السلة الأمريكي إن.بي.أيه في أبريل الماضي.

يذكر أن خدمة فيتنس بلس تتيح للمستخدمين متابعة برامج تدريبات بدنية مقابل اشتراك شهري قدره 10 دولارات شهريًا، ويعتبر برنامج تايم تو ووك أحدث إصدار من هذه الخدمة وتشجع المستخدمين على المشي لمدة 30 دقيقة يوميا مع الاستماع إلى قصص أو موسيقى من مجموعة متنوعة من الشخصيات الشهيرة سواء أبطال رياضيين أو موسيقيين أو عارضات أزياء أو ممثلين.