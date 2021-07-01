الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الشئون الإسلامية السعودى يستقبل نظيره المصرى بمطار جدة

وزير الشئون الإسلامية
وزير الشئون الإسلامية السعودى يستقبل نظيره المصرى بمطار جدة

استقبل الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية نظيره المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له بمطار جدة فجر اليوم الخميس، مشيدا بمتانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

 

وأشاد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بإنجازات الدولة المصرية في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي،  وبجهود وزارة الأوقاف المصرية و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

 

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، على متانة العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين المصري والسعودي، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمة وخدمة الحرمين الشريفين.

 

كما أشاد وزير الأوقاف بالجهد الذي يقوم به وزير الأوقاف السعودي معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، مؤكدا أن التاريخ السعودي سيقف طويلا أمام خطواته الشجاعة في تخليص منابر المملكة من العناصر التي تنتمي لأي جماعة متطرفة ، وهو واجب ديني ووطني ، بل هو واجب الوقت، لأن هؤلاء المتطرفين خطر على الدين قبل الدنيا وعلى المصالح المعتبرة للبلاد والعباد.

 

وأثنى الدكتور محمد مختار جمعة،  بقرارات المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم الحج مؤكدا أنها تتسق وفهم صحيح الدين ومقاصد الحفاظ على النفس .

 

واتجه مساء الأربعاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفد من قيادات وزارة الأوقاف، يضم الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، والدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، إلى المملكة  العربية السعودية في زيارة رسمية لتوقيع اتفاقيات وبروتوكول تعاون بين البلدين. 

وزير الأوقاف وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ جابر طايع الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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