الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فوربس»: مصر فى قائمة الوجهات السياحية الأكثر بحثا للراغبين فى السفر

أرشيفية
أرشيفية

قالت مجلة فوربس الأمريكية، إن مصر في قائمة الدول الأكثر بحثًا للزوار والتي يبحث عنها الراغبين في السفر بشكل عام، مضيفة أن العام الماضي كان السفر محظور أو مقيد تمامًا ولكن العام الحالي هناك أمال بعودة السفر بين الدول لاسيما السفر الدولي.

وأضافت المجلة، أنه وفقًا لبحث جديد من Unforgettable Travel فقد كانت مصر من الوجهات السياحية التي يقوم الباحثين بالبحث عنها تميهدًا لزيارتها، مشيرة إلى أن أفضل ما يمكن القيام به في الرحلة لمصر هو الإبحار في نهر النيل.

 كما رشحت المجلة الأمريكية عددًا من المعالم السياحية الواجب زيارتها، مثل قاعدة جبل إيفرست في نيبال، وزيارة أطول برج في العالم، وبرج خليفة في دبي ، وزيارة برج إيفل، وغيرهم.

 وفي سياق متصل، رشح موقع "African Exponent" الإفريقي، القاهرة ضمن قائمة أعدها بأجمل 10 مدن في أفريقيا لعام 2021، واصفًا عاصمة مصر بأنها" المدينة التي تلتقي فيها مظاهر الثقافة والحضارة القديمة مع ناطحات السحاب الحديثة."

وقال الموقع: إن مدينة القاهرة التي تقع على ضفاف نهر النيل مباشرة ، هي مدينة صاخبة وهي أيضًا الأكبر في البلاد، ويطلق عليها "المدينة التي لا تنام". 

وأضاف: "هناك دائمًا شيء ما يحدث في هذه المدينة وهو التقاء الثقافات القديمة مع مظاهر الحياة الحديثة مثل ناطحات السحاب". 

وأوضح أنه بالرغم من أن القاهرة مليئة بأصوات حركة المرور ليلًا ونهارًا، لكن تلك الأصوات قد تبدو منعشة لأولئك الذين يحبون المدن الكبيرة. 

ولفت الموقع إلى أن قارة إفريقيا تواصل الحفاظ على بصمتها الثقافية على الرغم من التطورات الهائلة في البنية التحتية الجارية في جميع أنحاء القارة السمراء، مشيدًا بجمال المواقع السياحية بها و المناظر الطبيعية التي تتمتع بها. 

مجلة فوربس مصر السياحة في مصر سياحة نهر النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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