الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دائما ما يطلق عليها "المدينة التي لا تنام"..

موقع إفريقى: القاهرة ضمن أجمل 10 مدن فى القارة السمراء لعام 2021

القاهرة
القاهرة

رشح موقع "African Exponent" الإفريقي، القاهرة ضمن قائمة أعدها بأجمل 10 مدن في أفريقيا لعام 2021، واصفًا عاصمة مصر بأنها" المدينة التي تلتقي فيها مظاهر الثقافة والحضارة القديمة مع ناطحات السحاب الحديثة".

وقال الموقع: إن مدينة القاهرة التي تقع على ضفاف نهر النيل مباشرة ، هي مدينة صاخبة وهي أيضًا الأكبر في البلاد، ويطلق عليها اسم "المدينة التي لا تنام". 

وأضاف: "هناك دائمًا شيء ما يحدث في هذه المدينة، وهو التقاء الثقافات القديمة مع مظاهر الحياة الحديثة مثل ناطحات السحاب". 

َوتابع: "إنه بالرغم من أن القاهرة مليئة بأصوات حركة المرور ليلًا ونهارًا، لكن تلك الأصوات قد تبدو منعشة لأولئك الذين يحبون المدن الكبيرة". 

ولفت الموقع إلى أن قارة إفريقيا تواصل الحفاظ على بصمتها الثقافية على الرغم من التطورات الهائلة في البنية التحتية الجارية في جميع أنحاء القارة السمراء، مشيدًا بجمال المواقع السياحية بها و المناظر الطبيعية التي تتمتع بها. 

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، تقريرا مصورا أمس الأربعاء، سلطت فيه الضوء على اهتمام مصر بكنوزها من الآثار والتماثيل واللوحات التي تعود إلى العصر الفرعوني، مؤكدة أن البلاد تستعد لانتعاشة مرتقبة بالنشاط السياح. 

ولفت التقرير إلى أن مصر كانت قد شهدت زيادة كبيرة في الإيرادات السياحية في عام 2019، آخر عام كامل قبل اندلاع وباء فيروس كورونا، بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي التي صاحبت الربيع العربي، مشيرة إلى أن عائدات القطاع كانت قد وصلت إلى 13 مليار دولار (9.4 مليار جنيه إسترليني) في ذلك العام حيث شكلت السياحة حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأضاف أن مصر تستقبل حوالي 500 ألف سائح شهريًا منذ أبريل الماضي، ما يمثل أكثر من ضعف العدد في يناير، حيث ارتفع العدد من متوسط ​​200 ألف سائح شهريًا فقط في عام 2020.  

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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