ألمانيا تلغى تحذير السفر لأكثر من 80 دولة

تعتزم ألمانيا رفع تحذيرها من السفر إلى أكثر من 80 دولة، في خطوة أثارت تساؤلات البعض بسبب انتشار سلالات لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال.



ولن تنصح الحكومة الأشخاص بعد الآن بعدم السفر إلى الخارج بدءا من اليوم الخميس ، كما سترفع تحذيرها من السفر إلى المناطق المصنفة على أنها محفوفة بالمخاطر ، بما فيها تركيا وأجزاء من إسبانيا وكرواتيا.



وبموجب التوجيه الجديد، سينطبق تحذير الحكومة من السفر فقط على 40 دولة، إما تنتشر فيها السلالات بسرعة ، أو تشهد معدل حدوث 200 حالة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص على مدى أسبوع.



وتعد هذه الخطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى الانتشار السريع للسلالة "دلتا"، ومعظم الأشخاص في ألمانيا لا يوافقون على هذه الخطوة، وفقا لدراسة حديثة.



ووصف نحو 48% من الشعب هذه الخطوة بأنها خاطئة، وفقا لدراسة استقصائية أجراها معهد أبحاث

الرأي "يوجوف".



وأيد 38% فقط ممن شملهم الاستطلاع هذه الخطوة، في حين لم يستجب 14%.



وفي الوقت نفسه، كان هناك مستوى مرتفع من الدعم (71%) للاختبار الإلزامي لجميع ركاب الخطوط الجوية الذين يهبطون في ألمانيا.



ودافع وزير الخارجية هايكو ماس عن هذه الخطوة يوم الثلاثاء قائلا إنه لا يوجد سبب للإبقاء على القيود في المناطق التى يتحسن فيها الوضع.



وقررت الحكومة إعادة هيكلة توجيهاتها الخاصة بالسفر منذ ثلاثة أسابيع قبل أن تثير السلالة دلتا جدلا حول هذه القضية.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.