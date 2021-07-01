الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استهداف حوار بوتين الهاتفى المباشر مع المواطنين الروس بـ«هجمات إلكترونية»

بوتين
بوتين

استهدفت هجمات الكترونية "قوية" الحوار الهاتفي المباشر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المواطنين الروس المنقول تلفزيونياً، وفق ما أفادت قناة روسيا 24 التي أذاعت اللقاء.


والحوار السنوي مع بوتين الذي تنقله قنوات موالية للكرملين يشهد إجابة الرئيس الروسي على أسئلة يطرحها مواطنون روس مباشرة من جميع أنحاء البلاد.


وواجه حوار هذا العام الذي جرى الأربعاء ودام أربع ساعات مشاكل في الاتصالات، خاصة خلال تلقّي مكالمات من مناطق نائية.


وقال مذيع روسيا 24 لبوتين إنّ "أنظمتنا الرقمية تواجه هجمات الكترونية قوية الآن"، بعد ان واجه اتصال هاتفي من اقليم كوزباس في جنوب غرب سيبيريا مشاكل تقنية.


وأجاب بوتين "أتمزح؟ حقاً"، متابعاً "يبدو أنّ هناك قراصنة إلكترونيون في كوزباس".


وأكدت شركة روستليكوم الكبرى للاتصالات في روسيا لوكالات الأنباء وقوع هجمات الكترونية، قائلة إنه تم اتخاذ إجراءات "لمنع هذه الأنشطة غير المشروعة".


وقال المتحدث باسم بوتين دميتري بيسكوف لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" إنّ مصدر الهجمات غير واضح.


وكان الأمن السيبراني أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال قمة بوتين مع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من شهر يونيو.
 

وفرضت إدارة بايدن في ابريل عقوبات على موسكو بسبب هجوم "سولارويندس" الإلكتروني الذي استهدف منظمات فدرالية وأكثر من 100 شركة أمريكية.


كما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في انتخاباتها، قائلة إن التدخل نفذته إما أجهزة أمن روسية أو قراصنة مرتبطون بالكرملين.
 

وقد نفى الكرملين مراراً هذه المزاعم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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