الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 25 طن مخلفات بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافغة ورفع
حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا جهودها المبذولة لرفع كفاءة منظومة النطافة والإنارة بالقرية والتوابع( تنفيذاً لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف أعمال النظافة وإنارة الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للقرى.

 

وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إن قسم الإنارة نجح في تركيب كشاف وصيانة عدد 15 كشافًا بشوارع قرية دمشير،وتوسيع طريق كوبري عاصم بمحاذاة ترعة سري باشا بطول  كيلومتر وعرض 8 أمتار، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والحد من وقوع الحوادث ليلاً.

 

وأضاف عرفات عبدالله رئيس حي وسط  مدينة المنيا، أن الحي يواصل أعمال النظافة حيث تم رفع مايقرب من  25 طن من المخلفات والقمامة من (شارع الجيش-شارع النقراشي-مستشفى المبره). ونقلها إلى الظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس  كورونا المستجد كوفيد 19.

 

وأكد مصطفى الديبكي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، أن الوحدة المحلية بالقرية استكملت أعمال التجميل بالقرية (رش وتهذيب الأشجار) من مدخل زاوية سلطان حتى مدينة الحرفيين للحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع القرية.

 

من جانبه قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة والأتربة من شوارع وأحياء المدينة ومداخل القري من أجل الحفاظ علي نظافتها ومجابهة الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري وذلك بالتوازي مع حملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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المنيا رفع مخلفات صيانة الكشافات قرية دمشير العميد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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