«أنا طلعت غلطان».. فيلم «القرار» الوثائقي يبرز خطاب السادات عن الإخوان

كشف الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، والذى تعرضه قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى تفاصيل محاولات الإخوان تسلق السُلطة بأي طريقة حتى لو على حساب الشعب وذلك منذ بدايتهم، فهذا هو منهجهم.



وتناول الفيلم الوثائقى، تأكيدات شهود عيان عن سيطرة الجماعة الإرهابية على مختلف الوظائف، والجامعات، والمساجد، تحت مسمى فكر التمكين، ثم انتقلت الأحداث إلى واقعة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، على يد أفراد الجماعة الإرهابية طارق الزمر، والذى يظهر بعد عقود بجانب المعزول مرسى، فى احتفالية نصر أكتوبر فى استاد القاهرة، برغم مشاركته فى قتل صاحب النصر.

- السادات يؤكد خيانة الإخوان للوطن وندمه على خروجهم من المعتقلات



وأبرز الفيلم خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات متحدثا عن خيانة جماعة الإخوان المسلمين وندمه على خروجهم من المعتقلات.

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، خرج الملايين من أبناء الشعب المصري في مختلف الشوارع ليعبروا عن رفضهم للواقع الذي كانت تريد أن تفرضه جماعة الإخوان الإرهابية، حينها عادت الروح للبلاد من جديد، بعد عام عانت فيها مصر من الاضطراب الأمني والفتنة الداخلية، الطائفية والسياسية، فضلا عن أنها كانت تقف على شفا الانهيار الاقتصادي، كما فقدت ريادتها العربية الأفريقية وعلاقاتها بدول العالم، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

- لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة

ويرصد الفيلم الوثائقي «قرار شعب»، الذي تذيعه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقناة الأولى بالتلفزيون المصري، لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير مصر.

كما يرصد الفيلم كيف استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية، المساجد والكنائس، وإبراز خطاب 3 يوليو، وواجهت مصر عقب 30 يونيو عددا من التحديات الخطيرة شملت أعمال عنف وإرهاب.

لكن ومنذ الثورة وعلى مدار 8 أعوام، نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسر شوكة الإرهابيين، ودحر الجماعات التكفيرية والإرهابية عبر بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب.