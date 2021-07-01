محافظ أسيوط يشهد احتفالية الثقافة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

أناب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، لحضور احتفالية فرع ثقافة أسيوط بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي اقيمت على المسرح الصيفي بقصر ثقافة أسيوط، وافتتاح معرض إبداعات للفن التشكيلي، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط، والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط، ولفيف من الادباء والفنانيين.

بدأ فعاليات الاحتفال بافتتاح معرض إبداعات للفنون التشكيلية، والذي يتضمن أشهر الأعمال الفنية لأساتذة وفناني الفن التشكيلي بجامعة أسيوط، وتم استكمال الفعاليات على المسرح الصيفي بقصر ثقافة أسيوط، والتي بدأت بالسلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة وشهداء ثورة 30 يونيو المجيدة.

كما شاهد الحضور بعض الفقرات الغنائية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو حسام حسني وبعض الفنانيين الشباب، ثم مشاهدة فيلم تسجيلي "الشعب هو البطل" عن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وثورات المصريين على مر التاريخ، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واشار المهندس نبيل الطيبي إلى أن ثورة 30 يونيو أظهرت قوة وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن، ومواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لدروهم في حفظ أمن واستقرار البلاد والدفاع عن مقدساتها وسلامة أراضيها ولما بذلوه من تضحيات وتقديم أرواحهم فداء للوطن.

وكان محافظ أسيوط قد أرسل برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات، وأن يحفظ مصر وينعم عل ى شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

احتفالية 30 يونيو من قصر ثقافة اسيوط (14)

احتفالية 30 يونيو من قصر ثقافة اسيوط (11)

احتفالية 30 يونيو من قصر ثقافة اسيوط (10)

احتفالية 30 يونيو من قصر ثقافة اسيوط (3)