الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 1-7-2021.. عيار 21 يرتفع

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يرتفع.. تلك هي الكلمات الأكثر بحثا على محرك "جوجل" التي تدور في أذهان المواطنين لمعرفة أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

وتستعرض "الدستور" أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق ١ يوليو ٢٠٢١.

ارتفع سعر الذهب في مصر بالرغم من قلة المقبلين عليه، وارتفاع الأسعار عالميا، وهناك قلق شديد من انخفاضه مرة أخرى.

بينما لم يتأثر سعر أوقية الذهب في تلك الأزمنة الأخيرة في بورصة المعادن العالمية مما ساعد على عدم تغيير أسعار الذهب بمصر اليوم الموافق الخميس ١- ٧-٢٠٢١ ، بشكل ملحوظ، حيث يتم احتساب الذهب بالمصنعية، طبقا للعيار الذي يختاره المواطنون وتختلف من بائع لبائع.

أسعار الذهب اليوم الخميس ١/ ٧/ ٢٠٢١ وفقا لما ذكرته شعبة الذهب في مصر:

عيار ١٢ يسجل نحو ٤٤٢ جنيها

عيار ١٤ يسجل نحو ٥١٦ جنيها

عيار ١٨ يسجل نحو ٦٦٥ جنيها

عيار ٢١ يسجل نحو ٧٧٦ جنيها

عيار ٢٤ يسجل نحو ٨٨٧ جنيها

الاونصة يسجل نحو ٢٧.٥٤٦ جنيها

الجنيه الذهب يسجل نحو ٦.٢٠٠ جنيها

الكيلو يسجل نحو ٨٨٩.٧١٤ جنيها

وكان للذهب عيار 21 النصيب الأكثر انتشارا للبيع في الأسواق بمصر، في أسواق المال بالرغم من ارتفاع سعره.

وارتفع سعر الذهب على المستوى العالمي بسبب انخفاض نسب الشراء وعمليات البيع، وتخفيض نسب السندات مع استقرار المؤشر للدولار الامريكي، وهناك مخاوف على مستوى العالم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة الاقتصاد العالمي. 

عيار ٢١ أكثر بيعا في الوجه البحري والقبلي

وكان عيار ٢١ أكثر بيعا في الوجه البحري والقبلي، وكان الأكثر انتشارا، ويمثل جرام الذهب عيار ٢١ نحو ٧٧٦ جنيها، لكنه لم يشمل المصنعية لأنها تختلف من تاجر لتاجر.

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 يرتفع اليوم الخميس الموافق ١ يوليو أسعار الذهب اليوم الخميس الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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