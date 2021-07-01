الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تشارك فى حفل كورال أطفال مصر فى ذكرى 30 يونيو

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل كورال أطفال مصر الذي أحياه المايسترو سليم سحاب وبمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم، وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وأقيم الحفل في الحديقة الأمامية بقصر البارون.

 

وضم وفد التنسيقية النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب طارق الخولي، والنائب أحمد فتحي أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد عزمي والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية عمر مرزبان ومحي النواوي وناريمان خالد ومصطفى الشهابي وأنور أحمد.

لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب تجتمع بالأعضاء الجدد

ونظمت لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء مع 40 من أعضاءها الاحتياطيين. 

وتحدث في الاجتماع بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء التنسيقية، وشيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي للتنسيقية، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وصابرين حجازي، أمين سر التنسيقية، وعلاء عصام عضو مجلس النواب، مع الشباب حول أهمية المشاركة في معرض الكتاب كحدث ثقافي مهم، فيما عرض رامي عبدالباقي، عضو التنسيقية، كتابه "رجال عاهدوا الله" المشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يروي عدد من بطولات شهداء القوات المسلحة.

على صعيد آخر، توجهت لجنة الصحة بتنسيقية الأحزاب بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الخاص بعلاج الأطفال المصابة بمرض الضمور العضلي على نفقة الدولة، خاصة أن تكلفة علاج الحالة الواحدة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، وهو ما يفوق طاقة غالبية المرضى وذويهم، وتبلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن قرابة ال ٢٠٤ حالات منها ٥٧ حالة تحت سن السنتين و٣٢ حالة تستدعي العلاج الفوري.

وثمنت اللجنة مجهودات الرئيس المستمرة في مجال الصحة التي بدأت بالمبادرات الرئاسية وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية، ما يوفر رعاية صحية تليق بالمواطن المصري.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اطفال مصر نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفد لنائبة سها سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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