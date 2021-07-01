المغرب: ‭776‬ إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل ‭‭776‬ ‭‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من ‭690‬ ‭‬‬ الثلاثاء الماضي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى ‭‭531361‬‬.



وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل أربع وفيات جديدة نزولا من تسع حالات أمس، ليصل مجمل الوفيات إلى 9296.



وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان مساء الأربعاء، إنها سجلت "ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستحد، وكذا عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات".



وأرجعت الوزارة ذلك إلى "حالات التراخي الملحوظ وعدم الإلتزام بالإجراءات والتدابير ... خاصة بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الليلي وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود".



وحذرت وزارة الصحة من "انتكاسة" قد تعيد البلاد" إلى نقطة الصفر".



وكانت ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 9 ملايين و993 ألفا و673 شخصا حتى الأربعاء، منهم 6791 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 41908 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 9 ملايين و116 ألفا و132 شخصا .

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 19 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 10 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا و 8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

