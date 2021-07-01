البنك الدولى يرفع تمويل لقاحات كورونا إلى 20 مليار دولار

تعهد البنك الدولي بتعزيز التمويل المتاح لشراء لقاحات الوقاية من "كوفيد-19" لتصل إلى 20 مليار دولار، ارتفاعًا مما كان مستهدفًا في السابق وهو 12 مليار دولار بعد زيادة حادة في الطلب على التمويل من الدول النامية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك قدم بالفعل أكثر من أربعة مليارات دولار إلى 51 دولة نامية لشراء لقاحات "كوفيد-19"، وسيضيف عدة مليارات لخمسة وعشرين دول أخرى قريبًا.

وأضاف للصحفيين: "سيأتي المزيد في الأسابيع المقبلة" مشيرًا إلى أن البنك الدولي تلقى 41 طلبًا في المجمل من دول أفريقية لم يتم فيها تطعيم سوى أقل من نصف السكان.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

