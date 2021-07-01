الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استئصال ورم نادر من قولون سيدة بمستشفى الدلنجات المركزى فى البحيرة

أثناء إجراء العملية
أثناء إجراء العملية

تمكن فريق طبي بمستشفى الدلنجات المركزي  بمحافظة البحيرة من إنقاذ حياة مريضه تبلغ من العمر 55 عامًا، من خلال استئصال ورم نادر يزن 15 كيلو جرام، حيث تم احتجازها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى إلى أن تستقرت حالته.

ويعد هذا النجاح الطبي عمل فريد يضاف لسلسة الجراحات الدقيقة التي أجرتها مستشفى الدلنجات المركزي خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور رضا بكر، مدير مستشفى الدلنجات المركزي، أن المستشفى استقبلت مريضة تبلغ من العمر 55 عامًا، تعاني من انسداد معوي و إمساك مزمن والآم حادة بمنطقة البطن، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود ورم وتمدد بالقولون يملأ تجويف البطن بالكامل ويضغط على الأمعاء والحالبان، ويستلزم التدخل الجراحي الفوري، لاستئصال الورم لما يسببه من خطر على حياتها، فتم عمل استئصال القولون النازل بالكامل، وتوصيل مباشر للقولون مع المستقيم.

وأضاف "بكر"، أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد أحد ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى المركزي داخل محافظة البحيرة تحت رئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، وذلك لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى خارج المحافظة.

الجدير بالذكر، أن الفريق الذي أجرى الجراحة ضم "الجراح الدكتور  فوزي غانم، استشاري الجراحة العامة ومدرب الزمالة المصرية، و الدكتور محمد عجوة أخصائي زماله الجراحه العامة، والدكتور محمد الصباغ أخصائي الجراحة العامة، والدكتور حسام الدسوقي استشاري التخدير، والدكتورمحمود جبريل أخصائي الجراحه العامة.

الورم
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