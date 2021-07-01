الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب الرئيس اليمنى يبحث مع قائد البحرية الأمريكية مهددات الأمن البحرى

الفريق الركن علي
الفريق الركن علي محسن صالح

بحث نائب رئيس الجمهورية اليمنية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، مع قائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس الفريق بحري براد كوبر، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية باليمن كاثي ويستلي، مواجهة التحديات ومكافحة التطرف والإرهاب بأشكاله المختلفة وتأمين خطوط الملاحة الدولية.


وناقش الجانبان - خلال لقائهما وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المختلفة بما فيها المجال العسكري.


وأشاد صالح، بدور القوات البحرية الأمريكية في مكافحة تهريب السلاح الإيراني لمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، وما تحقق في هذا الإطار من نجاحات، والجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، متطلعًا إلى مزيد من الدعم لتعزيز قطاعات التأهيل والتدريب للوحدات المتخصصة، وقوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية والحد من نشاط المليشيات المهددة للأمن البحري الإقليمي والاستقرار في المنطقة.


من جانبه، تحدث قائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس عن الجهود الأمريكية في مكافحة التهريب وتدعيم الأمن البحري، مؤكدًا استعداد بلاده تعزيز ودعم هذه الجهود والتعاون المشترك بما من شأنه الحد من أعمال الإرهاب والتخريب.

 

وفي سياق أخر،  أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحجز كافة أموال وأرصدة بنك التضامن "أكبر البنوك التجارية في اليمن" المملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم، في جميع منشآت وشركات الصرافة بمناطق سيطرتها، يعد امتدادا لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي، ونهب رجال المال والأعمال، وتدمير العملة والاقتصاد الوطني.


وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- أن القرار الذي يأتي بعد ستة أعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي، وابتزاز ونهب البنوك التجارية وشركات الصرافة، يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي، ونهب مدخرات المواطنين، ووقف ما تبقى من نشاط اقتصادي وتجاري بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

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وائل لطفي

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