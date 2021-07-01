الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسى روسى: استعادة اتفاق إيران النووى يمكن رؤية خطوطه العريضة فى فيينا

النووى
النووى

 قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، إنه يمكن رؤية الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي على الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني خلال محادثات فيينا الجارية.

وأكد نيبيزيا - حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن العملية الدبلوماسية تسير على قدم وساق في فيينا لتحقيق الاستعادة الكاملة لاتفاق إيران النووي، مضيفًا أن الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي يمكن رؤيتها بالفعل.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن السياسة الأمريكية تجاه إيران لم تتغير بشكل عام في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لافتًا إلى أنه "مع الأسف، لم نر أي مراجعة فعلية لقرارات الإدارة الأمريكية السابقة، بل على النقيض الجانب الأمريكي يستمر في سياسة بذل أقصى ضغوط على إيران ويستمر في انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي 2231".

وفي نفس السياق، جدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن تأكيده أن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدمًا في العديد من الخلافات والمسائل العالقة مع إيران، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يزال هناك عدد غير قليل من الخلافات العالقة التي لم تحل بعد.

وقال في مقابلة صحفية - نشرها موقع الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء: "لقد أجرينا حتى الآن ست جولات من المناقشات مع إيران بشكل غير مباشر عبر شركائنا الأوروبيين، وذللنا الكثير من الخلافات الموجودة فيما يتعلق بكيفية العودة إلى الاتفاقية النووية، لكننا لم نحلها كلها".

وأضاف أن "خلافات كبيرة لا تزال قائمة ولا ندري ما إذا كنا سنتجاوزها"، مشيرًا إلى أن الأمر عائد بالدرجة الأولى والأخيرة إلى القرارات الأساسية التي سيتخذها المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.

وتابع أنه في حال كانت السلطات الإيرانية مستعدة لتنفيذ كل ما يلزم من أجل العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي وبنوده، فواشنطن جاهزة أيضًا تمامًا لذلك، موضحًا أنه فيما يتعلق بمسألة المفاوضات النووية، أن القرار بات الآن في ملعب إيران لتحديد مدى جديتها في الالتزام.

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