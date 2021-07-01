الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين الفيوم: ضبط 5 محلات جزارة بناحية سنهور للذبح خارج المجزر

هشام سعيد مدير إدارة
هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس بالفيوم

تمكنت حملة، برئاسة هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس بالفيوم، وعضوية المفتشين  حمادة نبيه رئيس الرقابة، وأسامه صديق، ومصطفى أمين المفتشون بالإدارة، والدكتور ممدوح السيد أمان، من ضبط خمس محلات جزارة بناحية سنهور القبلية للذبح خارج المجزر الحكومي بالاشتراك مع الطب البيطري بسنورس تم التحفظ على اللحوم المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد  الانصارى محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه فى حالة ثبوت اى مخالفة، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم.

 

مصرع سائق وإصابة تباع بحادث تصادم سيارتين نقل بطريق الواحات

لقى سائق سيارة نقل تقيل وإصابة تباع له بحادث تصادم سيارتي نقل واندلاع النيران بهما بالطريق الإقليمي اتجاه الواحات بالفيوم، وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى الفيوم العام.

وردت إشارة لمرفق الإسعاف ببلاغ عن طريق شرطة النجدة، فجر اليوم الثلاثاء، بمصرع سائق وإصابة تباع له عقب اشتعال النيران بأحد السيارتين نتيجة تصادمهما، أثناء استقلالهما سيرا على الطريق الإقليمي إتجاه الوحات.

وعلى الفور انتقلت سيارتي إسعاف وتبين إصابة يوسف شاهين مسعود (١٨ سنة-يقيم بقرية السليين التابعة لمركز الفيوم ) والذي رفض نقله لحين خروج جثة سائقه "محمود عيد عبد ربه" (٣٩ سنه - مقيم بقرية السليين - مركز الفيوم) والذى تم نقله لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وجار تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة التي تولت التحقيق.

 

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تموين الفيوم ضبط الافريقي محلات جزاره بناحيه سنهور القبليه المجزر الحكومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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