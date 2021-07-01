تاج الدين: ملحمة مصرية لتصنيع لقاح كورونا

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن القيادة السياسية في مصر تقوم بملحمة عالمية من أجل الحصول على لقاح كورونا والعمل على تصنيعه محليًا من أجل الشعب المصري وحمايته، معلنًا عن الاتفاق والتعاقد على 26 مليون جرعة لقاح من جونسون آند جونسون.



وقال تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية مساء الأربعاء - إن القطاع الطبي المصري شهد ثورة وتطورًا طبيًا غير محدود شمل كل المؤسسات، موضحًا أن مصر تمتلك خبرات طبية كبيرة ومتطورة للغاية والدليل على ذلك هو مواجهة القطاع الطبي لأزمة فيروس كورونا والخروج منها بأقل الخسائر.



وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلى أن الإدارة السياسية الحالية تعمل على تحديث وتطوير المجال الطبي، ونقل الكفاءة الطبية العالمية إلى مصر بأحدث الطرق العلمية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية عملت على إنشاء هيئة الشراء الموحد من أجل الحصول على أحدث الأجهزة العالمية بهدف تقديم رعاية طبية بمواصفات عالمية.



وأكد الدكتور عوض تاج الدين، أن الرئيس السيسي يتابع كل المبادرات التي تقدمها الدولة عن طريق تقارير يومية تقدم له توضح مدى الإنجاز، وما يتم على أرض الواقع، كمبادرة "100 مليون صحة" والتي أطلقها الرئيس وتهدف لاكتشاف الأمراض في مرحلة مبكرة للسيطرة عليها بشكل فوري، كما أن هذه المبادرة تساهم في الكشف عن أمراض الضغط والسكر، وهما من أهم الأمراض التي يمكن أن تسبب تدهورات صحية تؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي.



وأضاف أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة من خلال الكشف المبكر عن الأورام والعمل على علاجهن فورا على نفقة الدولة.