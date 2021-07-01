أرقام صادمة.. الأمم المتحدة تحذر من عواقب تأثير كورونا على السياحة

حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن انهيار قطاع السياحة على مستوى العالم بسبب وباء فيروس كورونا قد يكلّف الاقتصاد العالمي خسائر تُقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار.



وذكر التقرير، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، أن الوباء تسبب بالفعل في خسائر بقطاع السياحة خلال عام 2020 فقط تبلغ 2.4 تريلون دولار، مشيرًا إلى أن السياحة لن تعود إلى ما كانت عليه في عام 2019، أي قبل انتشار كورونا، قبل عام 2023 أو بعد ذلك.



وأضاف التقرير الدولي أن السياحة الدولية والقطاعات ذات الصلة تكبدت خسارة تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في عام 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين الوافدين.



وحذّر التقرير من الانتشار غير المتكافئ للقاحات، مؤكدًا أنه يضخم من الضربة الاقتصادية التي عانى منها قطاع السياحة في البلدان النامية، بحيث إنه يمكن أن يمثل ما يصل إلى 60 ٪ من خسائر الناتج المحلى الإجمالي العالمي.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.