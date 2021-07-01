رئيس الوزراء العراقى ونظيره البلجيكى يبحثان تعزيز التعاون فى مختلف المجالات

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره البلجيكي الكسندر دي برو، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وذكر مكتب الكاظمي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "الكاظمي التقى، الأربعاء، رئيس وزراء بلجيكا الكسندر دي برو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بروكسل، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



وأعرب الكاظمي عن تقديره لموقف بلجيكا الداعم للعراق في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي عبر التحالف الدولي، فضلا عن مساهمتها في تدريب ومساعدة القوات العراقية، وفي مجال التعاون الاستخباري العالي بين البلدين ضمن جهود التصدي للإرهاب.



وأشاد بدعم بلجيكا لصندوق استقرار العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لغرض إعادة إعمار المدن المحررة، إلى جانب دعم البرامج المتعلقة بإزالة الألغام و برامج المساعدات الإنسانية التي تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدا أهمية عقد جولة سياسية ثالثة ضمن إطار مذكرة التفاهم السياسي والدبلوماسي بين البلدين، والتي عقدت جولتها الثانية في بروكسل قبل ثلاث سنوات".



وأكد أهمية إعادة افتتاح السفارة البلجيكية في بغداد، نظرا للعلاقات التي تربط البلدين ودعم بلجيكا للعراق في مجالات عديدة، مشددا على مسؤولية الحكومة العراقية في حماية أمن البعثات الدبلوماسية في العراق والعمل الجاد لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية العراقية التي تستضيف مستشارين ومدربين أجانب.



وجرى وفق البيان تبادل الرؤى بشأن الانتخابات العراقية المقبلة، حيث أكد الكاظمي حاجة العراق للدعم الانتخابي ومن جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المبكرة المقبلة.



بدوره أشاد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي برو بالخطوات الإصلاحية للحكومة الحالية، مؤكدا تقديمه أي مساعدة يحتاجها العراق في إجراء الانتخابات المبكرة، والمضي قدما في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.