«إنستجرام» يعلن تحديثات على مقاطع الفيديو لمنافسة تطبيق «تيك توك»

أعلن آدم موسيري الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستجرام (التابع لشركة فيس بوك)، عن خطط موقع التواصل الاجتماعي لاستحداث تغييرات جذرية على مقاطع الفيديو خلال الأشهر المقبلة.



وقال موسيرى - في بيان صحفي نقلته شبكة "سى إن بي سي" الأمريكية - إن التطبيق سيقوم بتجارب حول كيفية عمل فيديوهات بشكل أكبر من خلال عرضها في شاشة كاملة على الهواتف المحمولة، موضحًا أن التطبيق لم يعد فقط لمشاركة الصور أو إظهارها في شاشة مربعة صغيرة، وأن السبب في هذه الخطط هو المنافسة التي يشكلها تطبيق "تيك توك" لمشاركة وعمل الفيديوهات والذي يلقى إقبالًا واسعًا من قبل العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.



وأضاف أن المستخدمين للتطبيق سيجدون في الفترة القادمة العديد من التجارب لمقاطع الفيديو الترفيهية بمساحة الشاشة كاملة، بالإضافة إلى متابعة فيديوهات لحسابات أخرى لا يتابعونها.

وكانت أعلنت شركة "فيسبوك"، التي تملك منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تختبر ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل منشورات في حساباتهم عبر الحاسوب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قالت المتحدثة باسم الشركة، كريستين باي، الخميس، حسبما نقلته وكالة "بلومبرج": "نعرف أن الكثير من الأشخاص يدخلون إلى إنستغرام من حواسيبهم. لتكميل هذه العملية نختبر إمكانية تحميل منشورات في شريط إنستغرام عبر المتصفح في الحاسوب الشخصي".

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الخبراء يعتبرون هذا القرار جزءا من حملة أوسع لتطوير المنصة في ظروف المنافسة المرتفعة في هذا القطاع.