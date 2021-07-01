الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 1-7-2021

طقس اليوم الخميس
طقس اليوم الخميس

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية، على توقعات طقس اليوم الخميس في مصر الموافق 1-7-2021، وذلك في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية.
 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الخميس، استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الدولة.
 

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم الخميس، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات، أما في المساء فيتوقع أن يكون الطقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى.
 

كما أنه من المتوقع أن تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس كالتالي:

- القاهرة: الصغرى 25 درجة، والعظمى 38 درجة.

- شبين الكوم: الصغرى 25 درجة، والعظمى 38 درجة.

- طنطا: الصغرى 24 درجة، والعظمى 37 درجة.

- دمنهور: الصغرى 24 درجة، والعظمى 35 درجة.

- الإسكندرية: الصغرى 24 درجة، والعظمى 32 درجة.

- بلطيم: الصغرى 25 درجة، العظمى 33 درجة.

- مرسى مطروح: الصغرى 23 درجة، والعظمى 30 درجة.

- السلوم: الصغرى 23 درجة، والعظمى 30 درجة.

- سيوة: الصغرى 22 درجة، العظمى 41 درجة.

- بورسعيد: الصغرى 25 درجة، العظمى 33 درجة.

- دمياط: الصغرى 25 درجة، والعظمى 31 درجة.

- الزقازيق: الصغرى 25 درجة، العظمى 38 درجة.

- الإسماعيلية: الصغرى 25 درجة، العظمى 38 درجة.

- العريش: الصغرى 25 درجة، العظمى 35 درجة.

- رفح: الصغرى 24 ظرجة، العظمى 34 درجة.

- رأس سدر: الصغرى 25 ظرجة، العظمى 38 درجة.

- السويس:  الصغرى 25 درجة، العظمى 39 درجة.

محركات البحث الإلكترونية طقس اليوم الخميس الموجة الحارة هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

حقيقة نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى الكاميرون

تعرف على سعر الجنيه السودانى اليوم الخميس 1 يوليو 2021

«القوى العاملة» تكشف حقيقة الاتصال بالمواطنين لتحديث بياناتهم فى منحة العمالة غير المنتظمة

عودة حركة قطارات الوجه القبلى لطبيعتها بعد تصاعد أدخنة بقطار بمحطة الحوامدية

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

«الميت الحى».. «عم سلامة» ذهب لصرف معاشه فاكتشف «وفاته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى

ملك الأردن يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الاعتداءات على فلسطين