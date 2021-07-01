تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 1-7-2021

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية، على توقعات طقس اليوم الخميس في مصر الموافق 1-7-2021، وذلك في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الخميس، استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الدولة.



ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم الخميس، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات، أما في المساء فيتوقع أن يكون الطقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى.



كما أنه من المتوقع أن تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس كالتالي:

- القاهرة: الصغرى 25 درجة، والعظمى 38 درجة.



- شبين الكوم: الصغرى 25 درجة، والعظمى 38 درجة.



- طنطا: الصغرى 24 درجة، والعظمى 37 درجة.



- دمنهور: الصغرى 24 درجة، والعظمى 35 درجة.



- الإسكندرية: الصغرى 24 درجة، والعظمى 32 درجة.



- بلطيم: الصغرى 25 درجة، العظمى 33 درجة.



- مرسى مطروح: الصغرى 23 درجة، والعظمى 30 درجة.



- السلوم: الصغرى 23 درجة، والعظمى 30 درجة.



- سيوة: الصغرى 22 درجة، العظمى 41 درجة.



- بورسعيد: الصغرى 25 درجة، العظمى 33 درجة.



- دمياط: الصغرى 25 درجة، والعظمى 31 درجة.



- الزقازيق: الصغرى 25 درجة، العظمى 38 درجة.



- الإسماعيلية: الصغرى 25 درجة، العظمى 38 درجة.

- العريش: الصغرى 25 درجة، العظمى 35 درجة.



- رفح: الصغرى 24 ظرجة، العظمى 34 درجة.



- رأس سدر: الصغرى 25 ظرجة، العظمى 38 درجة.

- السويس: الصغرى 25 درجة، العظمى 39 درجة.