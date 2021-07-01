الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد عبد الله الهادي يشارك فى معرض الكتاب بمسرحية «فرفور وفرافيرو»

محمد عبد الله الهادي
محمد عبد الله الهادي

يشارك الكاتب الروائي محمد عبد الله الهادي في فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ بأكثر من عمل إبداعي وأدبي، وهي: رواية "المجنس" والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقال محمد عبد الله الهادي لـ"الدستور": رواية "المجنس"٬ هي الرواية الثالثة من روايات "ليالي الرقص في الجزيرة"، وهي روايات متصلة منفصلة، صدر منها من قبل: "العبد" و"البحّاري".

ولفت إلى أن رواية "المجنس" تدور أحداثها مكانيا في قرية مصرية تتماس مع أماكن أخرى مصرية وعربية، وزمانيا خلال حقبتي عبد الناصر والسادات، ورغم وجود الشخوص الرئيسية في العمل كالعبد الذي يمثل اللص الشريف، والبحّاري الذي يمثل سلطة الدولة في علاقة النيل بالفلاح، والمجنّس الذي يعبر عن مرحلة الانفتاح الساداتية، فإن العمل يذخر بشخصيات أخرى كثيرة حيث تبدو البطولة جماعية في معظم فصول العمل الذي يشير للهوية والوطن والحرب والسلام وعلاقة المصري بالأرض والنهر الذي يمثل شريان الحياة بالنسة له، وعلاقات الحب الناجحة أو المؤودة والجماعات المتطرفة وغيرها العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

كما صدرت له المجموعة القصصية "يا هادي"٬ والصادرة عن الهيذة العامة لقصور الثقافة٬ وتضم مجموعة "يا هادي" 14 قصة قصيرة٬ منها الحكاية وما فيها، وخيول النهر، وامرأة وألف وجه، وأصابع العبد وغيرها.

تتناول المجموعة القصصية "يا هادي"٬ في معظمها القرية المصرية بأنماطها و تحولاتها وتباين العلاقات على أرضها. من قصص الجموعة بائعة الفطير والبلغة وجولدن فنجرز والأخرس وابنان من رحم الليل وأبو البنات. وتتنوع أساليب السرد والبناء والفكرة من قصة لأخرى، فقصة "أكان لا بد يا عبد العال أن تبص لي؟" هي بمثابة معارضة قصصية لقصة يوسف إدريس الشهيرة "أكان لا بد يا لي لي أن تضيئي النور؟". أما ظاهرة التوالد القصصي أو تنوع الفكرة الرئيسية لأفكار فرعية كما في قصتي: البلغة وأبو الوجوه. أو القصة الرمزية كما في قصة "صباح جديد على طائر أبيض صغير".

كما يشارك محمد عبد الله الهادي بمسرحية الأطفال "فرفور وفرافيرو"٬ والصادرة عن مركز ليفانت للدراسات والنشر. موجهة للأطفال من 10 سنوات فأكثر.

تدور فصول مسرحية "فرفور وفرافيرو"٬ بين القرية والمدينة عن تقلبات حياة الجحش الشقي "فرفور" منذ وجوده مع أمه في حظيرة صاحبهما الفلاح الفقير، حيث يثور على حياته ويهرب للمدينة وتعرضه للمؤامرات جراء نجاحة وأخيرا تطلعاته وأماله نحو ابنه "فرافيرو"٬ كي يحقق ما أخفق هو فيه. وتضم المسرحية ثلاث فصول و11 مشهدا.

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فرفور وفرافيرو محمد عبد الله الهادي معرض القاهره الدولي للكتاب المجنس يا هادي الهيئة المصرية العامة للكتاب

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