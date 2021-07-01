الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الصحة الأمريكية: المُلقحون ضد «كورونا» لا يحتاجون للكمامات

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قالت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي،  إن الذين تلقوا جرعتي اللقاح وتم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، باتوا "آمنين" من التحورات الأخرى للفيروس ولا يحتاجون لارتداء الأقنعة الطبية، مؤكدة على التعليمات السابقة لمراكز السيطرة على الأمراض رغم دعوات بعض المنظمات الأخرى للحفاظ على ارتداء الكمامات.


وتعود نصيحة استمرار ارتداء الأقنعة الطبية حتى بعد التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا إلى عدة توصيات من منظمة الصحة العالمية وبعض مسئولي الصحة المحليين في الولايات المتحدة الأمريكية، باستمرار ارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن العامة المغلقة كإجراء احترازي.


وأكدت والينسكي - حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن توجيهات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم تتغير وهي تنص على عدم حاجة المُلقحين ضد الفيروس لارتداء أقنعة طبية، مضيفة: "إذا كنت مُلقحا، فأنت آمن من تحورات الفيروس المنتشرة في الولايات المتحدة".


وردا على توصيات منظمة الصحة العالمية، قالت والينسكي إن المنظمة الدولية تتعامل مع وضع على مستوى العالم حيث تعتبر أعداد مُتلقي اللقاح أقل بكثير من الولايات المتحدة، ونظرا لاختلاف نطاق التلقيح على مستوى العالم فإن منظمة الصحة العالمية تصدر نصائح أكثر حرصا.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

 

 ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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