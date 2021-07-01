الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

شبانة: اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات القومية مميزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن أصل العمل بين النقابة والمؤسسات المختلفة هو الحوار والوصول إلى نقاط الاتفاق بما يضمن المصلحة العامة للجميع، وهو ما كان واضحا فى الاجتماعات التى تمت بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى.

وأضاف شبانة، في بيان له، أنه كانت هناك اجتماعات سرية جمعت بينه ونقيب الصحفيين ضياء رشوان مع مجلس الهيئة الوطنية للصحافة أكثر من مرة بمقر الهيئة حتى تم الوصول لنقاط الاتفاق المطلوبة بالنسبة للائحة الإدارية الموحدة للعاملين بالمؤسسات القومية الصحفية، وتم وضع كافة الملاحظات فى الاعتبار وكان هناك تجاوبا كبيرا من الهيئة الوطنية.

وأكد شبانة أن هناك حرصًا كبيرًا من الهيئة الوطنية للصحافة على مصالح الزملاء الصحفيين والإداريين بالمؤسسات القومية بإصدار لائحة موحدة ليعرف كل زميل من خلالها حقوقه وواجباته وكانت مواد الحقوق أضعاف مواد الواجبات وتمتاز بكثير من المميزات كالرعاية الصحية المميزة والحقوق المالية والوظيفية .

ووجه شبانة الشكر للهيئة الوطنية برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى ونائبه أحمد مختار وكذلك المستشار القانونى على تقديرهم للنقابة وتحملهم اجتماعات زاد وقتها عن خمس ساعات بكل اجتماع للوصول الى هذه اللائحة اللائقة .

وسبق أن عقد كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة، عدة جلسات تشاورية بمناسبة إصدار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التابعة للهيئة لائحة إدارية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وهنأ نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بصدور هذه اللائحة بتنسيق دؤوب وفعال من الهيئة، والتي تتضمن موادها تنظيما راقيا وحديثا وشاملا لكل أحوال العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال.

وأكد رئيس الهيئة ونقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة على حرصهم المشترك على مصالح كل العاملين بالصحافة القومية، وإشادتهم بما تضمنته اللائحة الجديدة من حقوق للصحفيين ولكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، ومراعاتها كل الملاحظات الجوهرية التي أبداها بعض الزملاء الصحفيين والإداريين والعمال أثناء مناقشة مواد اللائحة وفق مواد قانون نقابة الصحفيين وقانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل والحقوق الدستورية والقانونية لكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأعرب الشوربجي ورشوان والبدوي عن أملهم في أن تفتح اللائحة الجديدة آفاقا أفضل للمؤسسات الصحفية القومية ولكل العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، مؤكدين على استمرار التعاون الوثيق والبناء بين الهيئة ونقابة الصحفيين والنقابة العامة في كل المجالات لما فيه صالح المؤسسات الصحفية القومية عماد الصحافة المصرية وكل العاملين بها.

 

نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين ضياء رشوان الهيئة الوطنية للصحافة قانون العمل الوطنية للصحافة المؤسسات القومية الامين العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

«القوى العاملة» تكشف حقيقة الاتصال بالمواطنين لتحديث بياناتهم فى منحة العمالة غير المنتظمة

شاهد الفيلم الوثائقى كاملا.. «قرار شعب» يحكي قصة ثورة المصريين في 30 يونيو (بث مباشر)

الصحة: 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الحماية المدنية» تحدد مكان «طفل حي» أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى

ملك الأردن يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الاعتداءات على فلسطين