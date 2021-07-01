شبانة: اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات القومية مميزة

قال محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن أصل العمل بين النقابة والمؤسسات المختلفة هو الحوار والوصول إلى نقاط الاتفاق بما يضمن المصلحة العامة للجميع، وهو ما كان واضحا فى الاجتماعات التى تمت بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى.

وأضاف شبانة، في بيان له، أنه كانت هناك اجتماعات سرية جمعت بينه ونقيب الصحفيين ضياء رشوان مع مجلس الهيئة الوطنية للصحافة أكثر من مرة بمقر الهيئة حتى تم الوصول لنقاط الاتفاق المطلوبة بالنسبة للائحة الإدارية الموحدة للعاملين بالمؤسسات القومية الصحفية، وتم وضع كافة الملاحظات فى الاعتبار وكان هناك تجاوبا كبيرا من الهيئة الوطنية.

وأكد شبانة أن هناك حرصًا كبيرًا من الهيئة الوطنية للصحافة على مصالح الزملاء الصحفيين والإداريين بالمؤسسات القومية بإصدار لائحة موحدة ليعرف كل زميل من خلالها حقوقه وواجباته وكانت مواد الحقوق أضعاف مواد الواجبات وتمتاز بكثير من المميزات كالرعاية الصحية المميزة والحقوق المالية والوظيفية .

ووجه شبانة الشكر للهيئة الوطنية برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى ونائبه أحمد مختار وكذلك المستشار القانونى على تقديرهم للنقابة وتحملهم اجتماعات زاد وقتها عن خمس ساعات بكل اجتماع للوصول الى هذه اللائحة اللائقة .

وسبق أن عقد كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة، عدة جلسات تشاورية بمناسبة إصدار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التابعة للهيئة لائحة إدارية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وهنأ نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بصدور هذه اللائحة بتنسيق دؤوب وفعال من الهيئة، والتي تتضمن موادها تنظيما راقيا وحديثا وشاملا لكل أحوال العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال.

وأكد رئيس الهيئة ونقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة على حرصهم المشترك على مصالح كل العاملين بالصحافة القومية، وإشادتهم بما تضمنته اللائحة الجديدة من حقوق للصحفيين ولكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، ومراعاتها كل الملاحظات الجوهرية التي أبداها بعض الزملاء الصحفيين والإداريين والعمال أثناء مناقشة مواد اللائحة وفق مواد قانون نقابة الصحفيين وقانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل والحقوق الدستورية والقانونية لكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأعرب الشوربجي ورشوان والبدوي عن أملهم في أن تفتح اللائحة الجديدة آفاقا أفضل للمؤسسات الصحفية القومية ولكل العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، مؤكدين على استمرار التعاون الوثيق والبناء بين الهيئة ونقابة الصحفيين والنقابة العامة في كل المجالات لما فيه صالح المؤسسات الصحفية القومية عماد الصحافة المصرية وكل العاملين بها.