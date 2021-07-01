الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أصحاب الهمم ينشدون للوطن فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية

حفل دار اوبرا سيد
حفل دار اوبرا سيد درويش

شهد مسرح سيد درويش، أوبرا الإسكندرية، مساء الأربعاء، حفلًا فنيًا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، لفصل ذوى القدرات الخاصة، وفصل البيانو، تحت رعاية الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة من أبرز الأغانى الوطنية لفصل أصحاب الهمم  تدريب ميرفت همام منها : «مصر التى فى خاطرى.. الحدود.. حلوة يا بلدى.. بلاد طيبة.. ابن مصر.. مصر هى أمى.. عظيمة يا مصر.. طوف وشوف.. أغلى اسم فى الوجود.. فيها حاجة حلوة.. وغيرها».

كما قدم طلبة وطالبات فصل البيانو تدريب مى عادل مجموعة من أشهر المقطوعات العالمية، بالإضافة إلى بعض الألحان لأشهر الملحنين فى مصر والوطن العربى منها: «يا عزيز عينى.. بكتب اسمك.. قلبى ومفتاحه.. ليلة القبض على فاطمة..سهر الليالى..قضية عم أحمد..اللقاء الثانى».

يشار أن مركز تنمية المواهب بالاسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها ويضم مجموعة متميزة من الاساتذة الاكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل الباليه، الكورال، العود، الجيتار، الموشحات، الكمان، البيانو، فصل لذوى القدرات الخاصة.

وكانت قد نظمت دار الأوبرا المصرية  حفلا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الأوبرا وذلك على مسرح دار أوبرا الاسكندرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة وردة.

بدأ الحفل بموسيقى فى يوم وليلة أداء الأوركسترا، ثم قدمت الفنانة سارة مجدى أغنية أسأل دموع عنيا، وقدمت الفنانة هبة إسماعيل أغاني( ليالينا، قال ايه بيسألونى) و اختتمت الفنانة مروة حمدى الفاصل الأول من الحفل ب أغنيات (لعبة الأيام ،العيون السود،أهل الهوى).

وبالفاصل الثانى من الحفل قدم صولو القانون الفنان ماجد سرور  موسيقى أغنية"لولا الملامة" بمشاركة الفرقة الموسيقية وقدمت الفنانة إيمان عبد الغنى باقة رائعة لأجمل أغانى الفنانة الراحلة منها (دندنة..روحى وروحك..حنين.. مالى حكايتى مع الزمان وغيرها) و اختتم نجوم الأوبرا الحفل بأغنية "مسا النور والهنا".

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الإسكندرية دار الاوبرا ذوى القدرات الخاصة أوبرا الإسكندرية مركز تنمية المواهب مسرح سيد درويش

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