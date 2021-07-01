حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أقام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية احتفالية كبرى بقاعة فؤاد محيي الدين بالمؤسسة العمالية في مدينة شبرا الخيمة بمناسبة مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وبمناسبة عيد ثورة 30 يونيو بجانب تكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة، بحضور اللواء عادل العمدة المحاضر والخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، ونواب أحزاب الشعب الجمهوري ومستقبل وطن بمحافظة القليوبية.



وقال الحسين عبدالفتاح أمين حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال الأعوام الماضية النهوض بمصر في كافة المجالات لتستعيد مصر مكانتها الدولية والأقليمية بفضل السياسة الرشيدة للرئيس والحكومة من خلال الدعم المستمر للاقتصاد المصري، فلقد تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر بها العديد بل الكثير من المشاكل الاقتصادية وتدهور الاقتصاد بصورة أقرب للأفلاس، وساهم في إنقاذ مصر من شبح الأفلاس.



وأضاف الحسين عبدالفتاح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق لمصر وشعبها إنجازات تفوق الخيال، وسيتوقف التاريخ كثيراً أمام إنجازات الرئيس السيسب قبل أن يتولى مهام منصبه الرئاسب، وعندما كان وزيرُا للدفاع والإنتاج الحربب والقائد العام للقوات المسلحة، حيث نجح ورفاقه وصقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة فب إنقاذ الدولة المصرية من براثن احتلال قوى الشر والظلام.



وأكد اللواء عادل العمدة الخبير الاستراتيجب بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة على جميع الأنشطة خلال السنوات السبع الماضية، كما أن الرئيس السيسي لديه إرادة وجدية في التعامل بحسم مع الملفات والإرث الكبير من المشاكل المتراكمة، واستطاع بجهوده الحثيثة استعادة الريادة للدور المصري المحوري والاستراتيجي في المنطقة.



وتابع اللواء عادل العمدة، أن ما تشهده مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم من طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء والتعمير الجاد والمتواصل والمستمر في كل المجالات، يعتبر امتداد للتاريخ العظيم القائم عليه الساهرين على حقوق الإنسان والحريصين على تلاحم وتماسك الشعب تحقيقا لرفعة مصر وتعزيزا لدورها في هذا الزمان الذي يعبر عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير.



وقال محمد ناجي زاهي أمين إعلام الشعب الجمهوري بالقليوبية، إن القيادة السياسية الحالية قيادة حكيمة ورشيدة لديها من المقومات العظيمة، فقد حملت مصر للمستقبل بفارق زمنى يقترب من مائة عام، لأن ما يراه الجميع على أرض الواقع لم يتوقعه بشر بل بعد رؤيته يظن البعض أنه خيال مع أنه حقيقة ساطعة كسطوع الشمس في جو السماء، فالبناء على مدار السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي تم بإخلاص تام ومحبة وتجرد لصالح هذا الوطن.