اجتماع لوضع حلول عاجلة لمشاكل مياه الشرب جنوب بورسعيد

حلول عاجلة لمشاكل مياه الشرب بحى الجنوب ببورسعيد

اجتمع اليوم اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، لبحث ودراسة مشاكل مياه الشرب بحي الجنوب ببورسعيد، وذلك في إطار التواصل المستمر وعقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بصفة دورية للوقوف على المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بدوائرهم، ووضع حلول جذرية لتلك المشكلات، من أجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطني محافظات القناة، وبحضور المهندسة عزيزة عبد المجيد نائب رئيس قطاع بورسعيد، والمهندس محمد المالكى مدير محطات المياه بالقطاع.

وناقش الاجتماع الوضع الراهن بالنسبة لخدمة مياه الشرب بمنطقة بحر البقر بحي الجنوب، والتي كان يتم تغذيتها من خلال محطة بحر البقر الجديدة تصرف فعلي 10000 م3/يوم ، ومحطة بحر البقر القديمة تصرف فعلي 3600 م3/يوم بنظام المناوبة لخدمة القرى والتوابع الموجودة بها، وذلك قبل دخول محطة مياه الكاب الجديدة تصرف فعلي 23000 م3/ يوم، وبدخول محطة الكاب الجديدة الخدمة أصبحت مناطق وش البحر الشرقي، والقوايطة، وكربة عابد، والمثلث، والنخلة، وتوابع القرى يتم تغطيتهــا بنسبة 100% ولايوجد بها مشاكل خاصة بمياه الشرب.

كما تم مناقشة الوضع الراهن لمشاكل المياه بمنطقة وش البحر الغربي، والتي تعاني من ضعف المياه في عدد من القرى، وكذلك مناطق الرقة والجواهرية والجويدية غرب منطقة العوامرة، ووضع الحلول العاجلة والتي سيتم تنفيذها بمعرفة شركة مياه القناة، بالإضافة إلى مناقشة الآليات والمقترحات الموضوعة بالتنسيق بين شركة محافظات القناة وأعضاء مجلس النواب وكافة الأجهزة التنفيذية المختلفة.



ووجهت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، الشكر إلي اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مياه القناة، لسرعة الاستجابة والتحرك الفوري والسريع لحل مشاكل المواطنين في إطار مجهودات الشركة المستمرة لتحسين الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشارت إلى بذل قصارى جهدها من أجل تذليل العقبات وتوفير كافة السبل لحل مشكلات مياه الشرب في بعض قرى جنوب بورسعيد.