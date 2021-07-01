«الصحة» تقدم 6 نصائح يومية لتعزيز الصحة النفسية فى ظل انتشار كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 6 نصائح يجب أن يعمل بها يوميًا لتعزيز الصحة النفسية للمواطنين خلال فترة كورونا.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هذه النصائح تشمل الاستيقاظ والنوم في مواعيد محددة وتناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميا وتخصيص وقت لفعل الاشياء التي يحبها، وممارسة الرياضة وتخصيص وقت للعمل ووقت للراحة والمحافظة على النظافة الشخصية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه من الضروري تعزيز الصحة النفسية لرفع المناعة ومحاربة الأمراض وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 210805 وخروجهم من المستشفيات

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 323 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210805 حتى الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 261 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 281031 من ضمنهم 210805 حالة تم شفاؤها، و 16148 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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