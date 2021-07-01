«الإحصاء»: 89% زيادة فى صادرات مصر البترولية للهند خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الهند تأتى فى المرتبة الخامسة بين دول العالم الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية والتى سجلت ارتفاعًا إلى حدود 413.1 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021 مقابل 252.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 160.5 مليون دولار بنسبة 63.6%خلال عام.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر للهند والتى بلغت 272.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 144.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 88.9%، يليها صادرات قطن بقيمة 45.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 78.1%.



أضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر من فواكه وأثمار صالحة للأكل بلغت 27.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 18.8 مليون دولار بنسبة 208.4% خلال عام، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 26.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 14.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.1 مليون دولار بنسبة 81.9% خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبة 72.4٪، فواكه طازجة بنسبة 71.4 %، أسمدة بنسبة 40.5٪ منتجات البان بنسبة 1.7٪).