الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب تجتمع بالأعضاء الجدد (صور)

لجنة الاحتياطي بتنسيقية
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب

 نظمت لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء مع 40 من أعضاءها الاحتياطيين. 

وتحدث في الاجتماع بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء التنسيقية، وشيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي للتنسيقية، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وصابرين حجازي، أمين سر التنسيقية، وعلاء عصام عضو مجلس النواب، مع الشباب حول أهمية المشاركة في معرض الكتاب كحدث ثقافي مهم، فيما عرض رامي عبدالباقي، عضو التنسيقية، كتابه "رجال عاهدوا الله" المشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يروي عدد من بطولات شهداء القوات المسلحة.

على صعيد آخر، توجهت لجنة الصحة بتنسيقية الأحزاب بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الخاص بعلاج الأطفال المصابة بمرض الضمور العضلي على نفقة الدولة، خاصة أن تكلفة علاج الحالة الواحدة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، وهو ما يفوق طاقة غالبية المرضى وذويهم، وتبلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن قرابة ال ٢٠٤ حالات منها ٥٧ حالة تحت سن السنتين و٣٢ حالة تستدعي العلاج الفوري.

وثمنت اللجنة مجهودات الرئيس المستمرة في مجال الصحة التي بدأت بالمبادرات الرئاسية وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية، ما يوفر رعاية صحية تليق بالمواطن المصري.

لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب
الاحتياطي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عضاءها الاحتياطيين لال حبش وشيماء عبدالإله شيماء عبدالإله

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

«القوى العاملة» تكشف حقيقة الاتصال بالمواطنين لتحديث بياناتهم فى منحة العمالة غير المنتظمة

شاهد الفيلم الوثائقى كاملا.. «قرار شعب» يحكي قصة ثورة المصريين في 30 يونيو (بث مباشر)

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الحماية المدنية» تحدد مكان «طفل حي» أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

تعرف على ممتلكات حسن راتب المُتحفظ عليها بعد اتهامه في قضية الآثار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى

ملك الأردن يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الاعتداءات على فلسطين