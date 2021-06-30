لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب تجتمع بالأعضاء الجدد (صور)

نظمت لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء مع 40 من أعضاءها الاحتياطيين.

وتحدث في الاجتماع بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء التنسيقية، وشيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي للتنسيقية، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وصابرين حجازي، أمين سر التنسيقية، وعلاء عصام عضو مجلس النواب، مع الشباب حول أهمية المشاركة في معرض الكتاب كحدث ثقافي مهم، فيما عرض رامي عبدالباقي، عضو التنسيقية، كتابه "رجال عاهدوا الله" المشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يروي عدد من بطولات شهداء القوات المسلحة.

على صعيد آخر، توجهت لجنة الصحة بتنسيقية الأحزاب بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الخاص بعلاج الأطفال المصابة بمرض الضمور العضلي على نفقة الدولة، خاصة أن تكلفة علاج الحالة الواحدة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، وهو ما يفوق طاقة غالبية المرضى وذويهم، وتبلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن قرابة ال ٢٠٤ حالات منها ٥٧ حالة تحت سن السنتين و٣٢ حالة تستدعي العلاج الفوري.

وثمنت اللجنة مجهودات الرئيس المستمرة في مجال الصحة التي بدأت بالمبادرات الرئاسية وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية، ما يوفر رعاية صحية تليق بالمواطن المصري.

لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب

لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب

لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب

لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب