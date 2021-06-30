الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هشام الشامي يشارك بكتاب «عندما يتحدث الهضبة» بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار دريم بن كتاب "عندما يتحدث الهضبة" للكاتب الصحفي هشام الشامي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

الكتاب صدر في 15 فصلا وفي كل فصل يتناول هشام الشامي موضوع يناقشه في حياة عمرو دياب، قائلاً في مقدمة كتابه: "لا شك أن الحديث عن عمرو دياب يحتاج إلى عشرات  الكتب وآلاف الصفحات، نحن نتحدث عن ظاهرة غير مسبوقة ومنقطعة النظير، استمرت ومازالت على القمة أكثر من 35 عامًا وسط حالات من الجدل والشد والجذب والإعجاب والنقد والحب والكره.. حالات كثيرة تحتاج عشرات الحكايات والقصص والمواقف لتسجيلها" .

جاء في تصدير الكتاب" يعد هذا الكتاب خلاصة حقبة زمنية امتدت أكثر من عشرين عامًا مع النجم سوبر ميجا ستار عمرو دياب، كنت الصحفي الوحيد في مصر والعالم الذي أجرى معه أكثر من 50 حوارًا لمجلة الأهرام الرياضي ومجلة نصف الدنيا، وجريدة الحياة اللندنية، وجريدة الشرق الأوسط، ووكالة الأهرام للصحافة ولا أبالغ إذا قلت أنني أكثر صحفي أجرى حوارات مع الهضبة عمرو دياب.

في هذا الكتاب محاولة لفهم وتحليل أسباب نجاح وتفوق الهضبة وتربعه على قمة الغناء العربي لمدة تجاوزت الثلاثين عاما متصلة رغم ظهور العديد  والكثير من المطربين العرب من كل الجنسيات تقريبا، ورغم تمتع أكثرهم بالصوت الدافئ الشجي وبالموهبة الغنائية المتميزة والقبول الطاغي الأخاذ والأحاسيس الصادقة المرهفة والقدرات الشخصية العالية، لكن ظل عمرو دياب نجم النجوم والمثل الأعلى للشباب والقدوة الفنية للمطربين الآخرين يسيرون على نهجه ويحاكون موسيقاه ويقلدون مدرسته محاولين استنساخ نجاحه وتألقه".

عمرو دياب دار دريم بن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 صدر حديثا الهضبة

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وائل لطفي

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